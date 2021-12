Willem-Alexander en Máxima feliciteren Max Verstappen: “Vol spanning de race gevolgd”

DEN HAAG, 08-12-2021, Paleis Kneuterdijk De Prinses van Oranje wordt binnengeleid in de Raad van State door Zijne Majesteit de Koning Willem Alexander, voorzitter van de Raad van State. Ook Koningin Maxima is hierbij aanwezig. De buitengewone vergadering vindt plaats in de Balzaal van Paleis Kneuterdijk in Den Haag. Artikel 74 van de Grondwet bepaalt dat de Prinses ?an rechtswege' vanaf haar achttiende verjaardag zitting heeft in de Raad van State. FOTO: Brunopress/Patrick van EmstThe Princess of Orange is introduced to the Council of State by His Majesty the King Willem Alexander, President of the Council of State. Queen Maxima is also present. The extraordinary meeting will take place in the Ballroom of Kneuterdijk Palace in The Hague. Article 74 of the Constitution provides that the Princess has a seat on the Council of State 'by right' from her eighteenth birthday. Op de foto/ On the photo: Om de gelegenheid te markeren plant de Prinses van Oranje op uitnodiging van de Raad van State aansluitend een koningslinde in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk. // To mark the occasion, at the invitation of the Council of State, the Princess of Orange will subsequently plant a royal lime in the French garden of Kneuterdijk Palace. Beeld Brunopress/Patrick van Emst