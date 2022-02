Willem-Alexander en Máxima gaan in maart weer naar Griekenland

Eigenlijk zouden Willem-Alexander en Máxima in december al naar Griekenland gaan, maar wegens de coronamaatregelen werd dat uitgesteld.

Willem-Alexander en Máxima naar Griekenland

De Griekse president Katerina Sakellaropoulou heeft ze uitgenodigd. Ook minister Wopke Hoekstra en een drietal andere ministers mogen mee. Het bezoek is er vooral om de samenwerking tussen beide landen te versterken. Onderwerpen als innovatie, duurzaamheid, migratie, mensenrechten en de EU zullen besproken worden.

De planning

Het programma is al in grote lijnen bekend. Het koningspaar zal een krans leggen bij het monument van de onbekende soldaat op het Syntagmaplein in Athene. Daarna gaan ze naar het Presidentieel Paleis om de president te zien en door naar Maximus Mansion, het officiële staatskantoor, om de premier van de Helleense Republiek te ontmoeten.

Lesbos

Ook staat er nog een bezoek aan een kinderziekenhuis op de planning. Op de laatste dag gaat het koningspaar naar Lesbos om het daar over de opvang van vluchtelingen te hebben.

Bron: Vorsten