Willem Holleeder krijgt ook na hoger beroep levenslang, mede dankzij verklaringen zussen Astrid en Sonja

Opnieuw levenslang voor Willem Holleeder

De straf die Holleeder krijgt, is gelijk aan de straf die de Amsterdammer van de rechtbank in 2019 kreeg. Volgens het hof is Holleeder het brein geweest achter de liquidaties van Cor van Hout en Robert ter Haak (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Het hof oordeelde dat Holleeder “gewetenloos beschikt en beslist over leven en dood en verschrikkelijke keuzes heeft gemaakt om bezit te verwerven.” De moorden liet hij plegen om te voorkomen dat slachtoffers wraak zouden nemen of naar de politie zouden stappen.

“PISBAK!”

Holleeder hoorde de uitspraak aan en zat zachtjes te draaien op zijn stoel. Toen hij werd weggeleid en vanuit het publiek door een nabestaande werd geroepen dat het een mooie uitspraak was, reageerde hij met “pisbak!”.

Holleeder heeft altijd ontkend en naar anderen gewezen, maar de belastende verklaringen die zijn zussen Astrid en Sonja aflegden waren belangrijk. Op basis van onder meer hun verklaring is hij nu veroordeeld. Holleeder heeft al via zijn advocaat laten weten in cassatie te gaan tegen veroordeling voor opdracht geven voor de moorden.

BANG JONGETJE

In een exclusief interview met Libelle zei Astrid drie jaar geleden over haar broer Willem: “Mijn broer heeft nergens spijt van. Als hij dat gevoel toelaat, dan stort hij in, dan wordt hij weer dat kleine bange jongetje van toen.”

Bron: NOS