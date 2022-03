William en Catherine moeten werkbezoek cancelen na protest

Door de inwoners van het dorp wordt het bezoek van William en Catherine als ‘kolonialisme’ gezien. In een video is ook te zien dat mensen met borden zwaaien met daarop teksten als ‘Prins William, verlaat ons land!’. Bewoners zouden zich daarnaast ook boos maken om het feit dat de helikopter van het stel zou landen op het plaatselijke voetbalveld, zonder dat hier toestemming voor is gegeven, zo meldt Daily Mail.

Langdurig conflict

In het dorpje heerst al langere tijd woede over stukken grond die verloren zijn gegaan in het koloniale tijdperk. Zo is het dorp in conflict met Flora & Fauna International, een liefdadigheidsinstelling die ecosystemen beschermt en waar prins William een beschermheer van is. Bewoners mogen van de organisatie een groot stuk grond niet gebruiken, omdat dit privéterrein zou zijn, tot woede van de bewoners.

Plannen William en Catherine

William en Catherine zijn van plan om in een week tijd verschillende Caribische landen te bezoeken, ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth. Na Belize zijn ze van plan om Jamaica en de Bahama’s te gaan bezoeken.

Bron: New York Post