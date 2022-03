William en Kate zetten reis in Belize voort na protest

De hertogin van Cambridge arriveerde zaterdag in een prachtige blauwe jurk van de Britse ontwerpster Jenni Packham na een tien uur durende vlucht samen met prins William. De hertog inspecteerde de troepen op het welkomstfeest na de landing.

Daarna reisde het paar naar Laing House in Belize City voor een ontmoeting met de premier van het land, Johnny Briceno, en zijn vrouw Rosanna.

Valse start in Belize

Er was even een valse start omdat een bezoekje op zondag aan een duurzame cacaoboerderij in Belize werd geschrapt. Bewoners protesteerden zaterdag tegen het bezoek van het stel, waarop Kensington Palace liet weten het bezoek aan het dorpje Indian Creek te schrappen.

De dorpsbewoners zouden verontwaardigd zijn dat de Cambridges hun helikopter zonder toestemming op het voetbalveld van het dorp mochten laten landen.

Jamaica en Bahamas

Het paar blijft tot dinsdagochtend in Belize, het voormalige Brits Honduras. Na Belize bezoeken de hertog en hertogin Jamaica en de Bahamas. Er staan ontmoetingen en evenementen op het programma met politici en diverse leiders. Het reisprogramma heet de Platinum Jubilee Tour.

Bron: The Daily Mail, The Sun