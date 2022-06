Willibrord Frequin in afscheidsinterview: “Het is alsof ik al een beetje in de hemel ben”

De journalist en televisiemaker realiseert zich naar eigen zeggen nu pas wat voor succes hij heeft gehad. “Mensen waren daarin zo aardig voor me. Dan kreeg ik bijvoorbeeld via het café weer een brief van iemand toegestuurd die me sterkte wenste. De ene loftuiting na de andere kwam voorbij. Ik weet godverdomme niet wat ik meemaak. Het is alsof ik al een beetje in de hemel ben. Echt ongelooflijk.”

“Dan ga je toch nadenken”

Dat mensen hem een hart onder de riem hebben gestoken, heeft hem enorm geholpen. “De enorme warmte van de mensen. En de hoeveelheid waarmee dat gepaard gaat. Zelfs premier Mark Rutte had een toespraakje voor mij. Dat is toch wel wat. Dan ga je toch nadenken en besef je dat je blijkbaar iets hebt betekend voor de samenleving. Dat maak ik toch nog maar even mee.”

Terugkijken op een prachtig leven

Willibrord blikt dan ook terug op een ‘fantastisch’ leven. “Met prachtig werk en een geweldige familie. Kijk naar mijn kinderen. Mensen zijn jaloers op hoe ik met hen ben omgegaan en zij met mij. Of wat te denken van mijn vrienden? Ze belden me de laatste maanden dagelijks op om mij moed in te spreken en me courage (spreekt het Engelse woord op z’n ‘eigengereide Frans’ uit: koe-raa-ge, red.) gaven. Ie-de-re dag, weet je wel. Dat was zo lief en zo leuk.”

Bron: Nieuwe Revu