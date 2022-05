Willibrord Frequin op 80 jarige leeftijd overleden

Willibrord maakte begin dit jaar bekend dat er een vorm van Parkinson (vasculair parkinsonisme) bij hem was vastgesteld en dat hij niet meer lang te leven had.

“Ik ben helemaal op en versleten”

“Ik wil even mijn verhaal kwijt. Ik vrees dat ik nog maar kort te leven heb...”, zo vertelde Willibrord destijds tegen de Telegraaf. De presentator vertelde dat hij bijna geen energie meer had en zelfstandig niet meer uit zijn bed kon komen. “Ik ben helemaal op en versleten.” Hoelang hij nog te leven had, wist hij toen niet. “De een zegt een half jaar, de ander zegt korter. De dokter weet het ook niet.”

“Dat schuif je toch een beetje voor je uit”

Willibrord liet niet veel later in de talkshow Beau weten dat in ieder geval niet op de dood zou wachten maar waarschijnlijk euthanasie ging laten plegen. “Of ik bang ben voor de dood? Ja, daar vraag je me wat. Ik was m’n hele leven bang voor de dood en ik was het niet meer tot ik er nu vlak voor sta. Ik denk eventueel aan euthanasie. Ja, dat schuif je dan toch een beetje voor je uit. Het is natuurlijk iets heel vreemds.”

Bron: RTL Boulevard,