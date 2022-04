Willibrord probeert ondanks zijn slopende ziekte nog een beetje te genieten

Willibrord liet in januari dit jaar weten dat het einde van zijn leven nadert en dat hij euthanasie overweegt. Nu zegt hij tegen De Telegraaf: “Het gaat niet best. Eigenlijk is het gewoon klote. Mijn lichaam is op en wil niet meer. Ik kan nauwelijks nog lopen en ben na iedere kleine inspanning doodmoe. Ik slaap overdag veel om weer bij te tanken.”

Toch probeert hij met steun van zijn vrouw Gesina Lodewijkxs, met wie hij twaalf jaar samen is en die hem liefdevol verzorgt nog van de kleine dingen te genieten. Vorig weekend was hij bijvoorbeeld in Het Theater Blaricum om de voorstelling I’m an artist van zijn 79-jarige goede vriend Barrie Stevens te zien. „Eigenlijk was dat teveel voor hem”, vertelt Gesina, “maar Willibrord wilde nog zo graag zijn vriend zien.”

Lieve brieven

Hij vindt het hartverwarmend dat hij na het verschijnen van zijn biografie Verlegen Vlegel, geschreven door Fons de Poel, zoveel reacties heeft gekregen. “Mensen sturen me lieve brieven, kaartjes en e-mails. Dat heeft me goedgedaan en ik heb ze allemaal bewaard.”

Willibrord weigert te praten over de dood, hoewel hij ervan doordrongen is dat het niet lang meer zal duren. Gesina is zijn steun en toeverlaat. “Ik heb een fijne werkgever, die me alle ruimte geeft om bij Willibrord te zijn. Daarnaast zijn de kinderen altijd om hem heen”, zegt ze.

“Ik doe het met veel liefde, want ik hou ontzettend veel van hem. We hebben nog even gedacht aan een verzorgingstehuis, maar dat gaan we niet meer doen. Ik vind het fijn als Willibrord de laatste periode van zijn leven nog in zijn vertrouwelijke omgeving kan genieten. Hoe zwaar het ook is.”

Bron: De Telegraaf