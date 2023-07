Mabel Nummerdor groeit op bij haar moeder en stiefvader. Nooit wordt er een woord gesproken over haar biologische vader, maar als student ontdekt ze dat ze het resultaat is van een kortstondige ontmoeting tijdens een zomervakantie aan de Franse westkust. Pas jaren later begint het te knagen: moet ze niet op zoek voor het te laat is? Mabel besluit het tv-programma Spoorloos in te schakelen. De aflevering waarin ze haar Franse vader Jacques voor het eerst ontmoet, trekt meer dan een miljoen kijkers. Het is een innige hereniging, maar de werkelijke rollercoaster waar Mabel en haar excentrieke vader in belanden, speelt zich af nadat de camera’s zijn gestopt met filmen.

WIN: 5x het boek ‘Schitterend afwezig’ van Mabel Nummerdor

WIN HET BOEK

Libelle mag 5 x het boek Schitterend afwezig weggeven. Kans maken? Laat je gegevens achter via onderstaand formulier. Meedoen kan tot 8 augustus. De winnaars krijgen het boek thuisgestuurd.