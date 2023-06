Win een plantenpakket van Groenburgemeester Sanne Vogel (en lees meteen haar tips!)

Door meer biodiversiteit en groene verbindingen wil Sanne Vogel buurten veiliger laten aanvoelen, voor mens en dier. “Zelfs kleine groene aanpassingen in wijken leveren gezondheidswinst op en hebben een positief effect op ons welzijn, de biodiversiteit en saamhorigheid in de wijk. Zonde dus, dat veel Nederlanders nog niet aan het vergroenen zijn!” vertelt ze aan Mooi wat planten doen. Dit zijn de 5 tips die Sanne wil delen:

Tip 1: Tegels wippen, wat komt erbij kijken?

“Een groot deel van Nederland is bestraat, we kunnen met tegelwippen een hoop doen om de natuur een handje te helpen.” Zo kun je de tegels en het overgebleven zand gratis bij de milieustraat afleveren of naar de gemeente brengen. Handig, want zo plant je je nieuwe plantjes zo in de tuin. Je kunt ze natuurlijk ook gebruiken voor je nieuwe DIY-project, voor je plantenbak of maak een insectenhotel.

TIP 2: Leg een geveltuintje aan

Het kan zijn dat je geen ruimte hebt voor een uitgebreide grote tuin of dat je nog meer groen wil toevoegen. “Denk dan aan een geveltuin, dan maak je dus je tuin langs de gevel van je woning.” Let op wat voor type planten je neemt. Hieronder een rijtje van planten voor het type ligging van je huis.

Volle zon

- Achillea

- stokroos

- Verbena bonariensis

Halfschaduw

- Mahonia “Soft Caress”

- Gillenia

- Geranium

TIP 3: Beplant een boomspiegel

“Een boomspiegel is een grond rondom de boom waar je wat planten zet die de boom beschermen.” Daarnaast krijgt de boom door deze ‘vrije’ grond ook extra voeding van de regen, neemt het water makkelijker op en maakt (vooral) de jonge bomen minder kwetsbaar. In zo’n boomspiegel kun je het beste de volgende planten zetten:

- Tuinvaren

- Alchemilla

- Convallaria

TIP 4: Het regent subsidies en kortingen

Gelukkig hoef je de kosten niet alleen te dragen. “In Nederland kun je verschillende subsidies krijgen voor vergroening van je buurt.” Zoals bijvoorbeeld voor de aanschaf van een regenton of voor een groen dak. Voor dit groene dak kun je het beste deze plant gebruiken:

- Sedum

Tip 5: DIY Balkonbakken

Ook op een balkon kun je de boel vergroenen. Voor nog een leuke DIY maak je er ook zelf je plantenbakken bij. En heb je inspiratie nodig voor de bloemen die je erin kwijt kan, kijk dan naar de volgende planten:

- Citroengeranium

- Lobelia

- Petunia

Bron: Groenburgemeester