Winactie: 4 x avontuurlijke boeken

Het 4 seizoenenwandelboek

Wat is de fijnste route om je kerstkilo’s eraf te wandelen? Wanneer kleurt de kersenbloesem roze? Wanneer staat de heide in bloei? Claudia Straatmans, de wandelende hoofdredacteur van Nouveau, selecteerde de allerleukste dicht- bij-huiswandelingen voor elk seizoen. De focus ligt op wandelingen tot maximaal vijftien kilometer.

Het 4-seizoenenwandelboek, Claudia Straatmans € 24,50 (Ambo|Anthos)

Logboek voor buitenmensen

Frisse lucht is gezond, bewegen is fijn en misschien is het wel echt waar: buiten maakt gelukkig. Noteer je wandelingen, fietstochten, natuurvondsten en lijstjes met plekken waar je ooit nog heen wil allemaal in dit boek. Met tips om anders te leren kijken naar wat er altijd is. Maak er wat moois van.

Logboek voor buitenmensen, Petra de Hamer € 17,50 (Fjord)

Perron Europa

Stap in een internationale trein en neem de tijd om landschappen in elkaar over te zien gaan. Van de rozerode midzomernacht in Zweeds Lapland tot de wijnstokken op de hellingen van de vulkaan Etna en de scherpe pieken van het Tatragebergte. Inspirerende verhalen, unieke foto’s en veel reistips.

Perron Europa, diverse auteurs € 29,50 (Fjord)

Mythische autotochten in Europa

Zodra je van de snelweg af gaat, is er veel moois te ontdekken. In Europa kun je allerlei klassieke roadtrips maken, zoals de Route Napoléon in Frankrijk, de Kystriksveien in Noorwegen en de Adriatische hoofdweg in Kroatië. De tochten variëren van plezierritjes tot spannende routes door het achterland.

Lonely Planet mythische autotochten in Europa, € 29,99 (Lannoo)

