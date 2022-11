Winactie: 6 x thrillers

Gletsjer

Maaike en haar zus Judith zijn samen op skivakantie in Duitsland. De week ontaardt in een regelrechte ramp als Judith verongelukt. Maar Maaike gelooft niet dat het een ongeluk was en gaat op onderzoek uit.

Gletsjer, Suzanne Vermeer, € 17,50 (AW Bruna)

De heks in mij

Moeder worden is de grootste wens van Kaia, Jill en Wies. Twee van hen moeten hun grote verlangen loslaten. Dit veroorzaakt verdriet, maar ook afgunst, woede en soms zelfs wraakgedachten. Wat als je ruimte geeft aan die gevoelens? Wat als je de heks in jou tevoorschijn laat komen en niemand meer veilig is?

De heks in mij, Loes denHollander € 21,99 (Crime Compagnie)

De zaak Alaska Sanders

Aan de rand van een meer in New Hampshire wordt het lichaam van een jonge vrouw gevonden. De politie pakt al snel de dader en zijn handlanger en sluit het onderzoek. Elf jaar later krijgt sergeant Gahalowood een anonieme brief die hun schuld in twijfel trekt. Is er een grove fout gemaakt?

De zaak Alaska Sanders, Joël Dicker € 24,99 (De Bezige Bij)

Gelukkig nieuwjaar

De 17-jarige Jennifer verlaat het feestje van haar vriendin Smilla en onderweg naar huis verdwijnt ze spoorloos. De moeder van Jennifer begrijpt er niets van, terwijl Nina, de moeder van Smilla, helemaal niet zo verbaasd is. Haar man Fredrik lijkt de laatste die Jennifer heeft gezien.

Gelukkig nieuwjaar, Malin Stehn € 21,99 (Cargo)

Het bericht

Ruth is drie jaar weduwe als ze uit het niets berichtjes krijgt van onbekenden over het bedrog van haar man. Ze wist dat hij vreemdging, maar wie bestookt ook haar vrienden en zakelijke relaties met deze teksten? Ze raakt geobsedeerd door de berichten, terwijl haar omgeving zich steeds meer aan haar ergert.

Het bericht, Doris Knecht € 22,99 (Ambo | Anthos)

Verkeerde plaats, verkeerde moment

Jen is in shock. Haar lieve tienerzoon vermoordt een vreemdeling, vlak voor hun huis. Diezelfde nacht belandt hij in de gevangenis. Ze valt in een onrustige slaap en als ze de volgende ochtend wakker wordt… is het gisteren. Kan ze de moord voorkomen en haar zoon redden?

Verkeerde plaats, verkeerde moment, Gillian McAllister € 21,99 (De Bezige Bij)

Kans maken?

Vul hieronder het winformulier in. Geef in het opmerkingen veld aan op welk boek je kans wil maken.