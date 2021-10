Winnaars ‘De Dansmarathon’ maken grote indruk: "Het geld ga ik gebruiken voor onderzoek”

De Dansmarathon 2021 is een feit. Zaterdag dansten 100 koppels uren achtereen en uiteindelijk gingen dansers Tawatha en Jermain er met de grote geldwinst vandoor.

Het stel nam slechts 35 minuten rust.

De Dansmarathon

Het programma De Dansmarathon gaat de boeken in als het grootste dansprogramma ooit. Onder leiding en presentatie van Wendy van Dijk en Jan Versteegh, namen 100 koppels het zaterdag live op televisie tegen elkaar op. Het koppel dat het langst door danste, kon het gewilde geldbedrag van 100.000 euro winnen.

Zware beproeving

Een loeizware beproeving, waarbij het erom ging wie het langste door kon dansen én het minste rust pakte. In die rusttijd konden deelnemers wat drinken, hun voeten afplakken met blarenpleisters of even op adem komen. Blessures traden op, uitputting kwam kijken en vele koppels moesten noodgedwongen de dansvloer verlaten.

Winst

In de top drie eindigden uiteindelijk dansers Tawatha en Jermain, Maria en Toon en Linda en Meysam. Het eerstgenoemde koppel ging er met de winst vandoor. Het stel zette een zeer bijzondere prestatie neer: ze dansten 50 uur achter elkaar, met slechts 35 minuten pauze.

Strategie

“Mijn bijnaam is niet voor niets Duracel”, grapt Jermain over zijn onuitputtelijke energie. “Het is een wedstrijd, en wij waren alleen continu bezig met hoe lang de ander aan het rusten was. Er waren een aantal die we zagen als potentiële winnaars, en die hielden we in de gaten.”

Geldbedrag

Tawatha is er minder aan toe. Haar stem kraakt, maar toch wil ze graag iets in de microfoon vertellen. “Ik doe onderzoek naar mensen die zenuwletsel hebben, dus mijn geld gaat ook deels daar naartoe”, vertelt Tawatha op haar laatste krachten. En dat levert haar nogmaals een luid applaus op.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door De Dansmarathon (@dedansmarathon) op 16 Oct 2021 om 23:32 PDT

Bron: Shownieuws