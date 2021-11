Winterdip? Déze sterrenbeelden zijn hier gevoelig voor

Een winterdip is een verstoord natuurlijk dag- en nachtritme van het lichaam. Het verschilt per persoon hoe je met de seizoenswisseling omgaat. Sommigen hebben nu eenmaal sneller last van een winterdip dan anderen.

Zie jij ook zo op tegen de wintermaanden? Dan is de kans groot dat jij een van deze drie sterrenbeelden bent:

Kreeft

Als Kreeften ergens van houden, dan is het zon, zee en strand. Kortom: voor de Kreeft mogen de wintermaanden zo snel mogelijk voorbij zijn. Ze vinden koude temperaturen drie keer niks. Hoe kouder het wordt, hoe slechter ze zich voelen. En dan maakt de coronacrisis het ook nog eens een stuk moeilijker om op een zonnig oord te overwinteren.

Leeuw

Normaal gesproken barsten Leeuwen van energie, maar zodra de eerste bladeren van de bomen vallen verandert dit als een ehh... blad aan een boom. Dat komt doordat de Leeuw energie krijgt van de mensen om zich heen. Maar dat is lastig als iedereen thuisblijft omdat het buiten te koud is. Waar Leeuwen wél naar uitkijken zijn de feestdagen, als iedereen weer samenkomt.

Schorpioen

Schorpioenen zijn één met de natuur. Als de omgeving er koud en ellendig uitziet, voelen zij zich ook zo. Nee, winterpret komt niet voor in het woordenboek van de Schorpioen. Zij zien het absoluut niet zitten om ’s winters te gaan schaatsen of skiën. Waar je ze wel blij mee maakt? Een mok warme chocolademelk met slagroom. Héél veel slagroom.

Zó kom je de koude wintermaanden door volgens Irma Knol:

Bron: AndC.