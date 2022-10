Winterjas over? Lever ‘m híer in en geef warmte aan gevluchte mensen in de kou

Vanaf maandag kun je ruim twee weken bij ongeveer 100 inzamelaars, verspreid over heel Nederland en België, warme jassen en winterschoenen inleveren. “Want we gaan samen warmte geven aan gevluchte mensen die in de kou staan”, schrijft hulporganisatie Because we carry. “Al 7 jaar zamelen wij samen groots in. Was dat voorheen alleen voor gevluchte mensen op Lesbos, doen we dat dit jaar voor heel Griekenland, Oekraïne en Nederland. Dat laatste is even slikken, maar wel de harde realiteit.”

Winterjassen en winterschoenen nodig

Ze laten weten dat ze erg kieskeurig zijn en alleen goede en mooie jassen en schoenen nodig hebben. “De beste graadmeter voor elke jas of paar schoenen is: zou ik er zelf blij van worden?” Zorg er daarom voor dat de jas warm, schoon en vlekvrij is. De rits moet werken en ook alle knopen horen er nog op te zitten. Skipakjes tot maat 110 nemen ze ook aan. Qua winterschoenen zoeken ze warme, stevige schoenen en laarsjes die tegen een stootje kunnen. Het mogen regenlaarzen, leren laarzen, stevige gympen en gevoerde schoenen zijn. Zolang ze maar schoon, heel en warm zijn.

Click op deze link om te een inzamelaar bij jou in de buurt te vinden. “Geef het de inzamelaar aan als je van plan bent om echt flink in te gaan zamelen. Zij kunnen je dan aangeven hoe je het moet gaan sorteren en verpakken”

Geld doneren

Heb je geen jas of schoenen, maar wil je wel graag helpen? Dan kun je ook altijd nog wat geld doneren. “Wij zullen groots ondergoed, sokken en mogelijk nog extra jassen & schoenen gaan inkopen. Ook kosten voor transport en opslag zullen er zijn. Al jullie hulp is hierbij nodig. Ga even naar onze website”, klinkt de oproep. “Lieve mensen, laten we in deze duistere dagen samen gigantisch veel licht brengen. Dat kunnen en dat moeten wij.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Because We Carry (@because_we_carry) op 4 Oct 2022 om 11:28 PDT

Bron: Instagram