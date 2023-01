Winterlovers opgelet: de weerkaarten laten een kleine sneeuwkans zien

Het is helaas nog te vroeg om te juichen, want of er binnenkort echt sneeuw gaat vallen hangt af van veel factoren.

Deze week blijft het wisselvallig

Deze week gaat het in ieder geval nog niet gebeuren. Het wordt een wisselvallige week. Periodes van zon en buien wisselen elkaar af. Het wordt zo’n 10 graden. Wat de beste dag van deze week wordt? Woensdag! Dan gaat de zon flink schijnen.

Koudere lucht

Maar dan... aan het einde van de week lijkt er meer ruimte te komen voor koudere lucht. Komend weekend wordt het weer dan ook een stuk minder zacht en er kan een gure wind staan. Het wordt een graad of 5 à 6 en in de nachten zweven de temperaturen rond het vriespunt.

Sneeuwkans

Deze koudere lucht geeft ruimte voor winterse neerslag, maar dan moeten andere weersomstandigheden geen roet in het eten gooien. Volgens meteoroloog Dorien Bouwman is het een kwestie van timing. “Over het algemeen zijn de temperaturen nog te hoog voor sneeuwvlokken om het te overleven tot aan de grond. Maar als een bui wat steviger is, kan er wat kou mee naar beneden komen en dan kan ook een flinke regenbui overgaan in sneeuw. Een bui die in de nachtperiode valt, heeft sowieso al meer kans om te overleven”, vertelt ze op Weer.nl.

Sneeuw op de weerkaarten

Iets later volgende week is er nóg een kans op sneeuw. Dorien: “Een flinke neerslagzone markeert dan weer de overgang naar zachtere lucht – dat is juist vaak het moment waarop bij ons sneeuwval mogelijk is. En jawel; naarmate die storing het land in trekt, zien we de neerslag voorzichtig paars kleuren in plaats van blauw. Sneeuw.” Nogmaals: er is absoluut een aanwezige kans dat wat er nu op de weerkaarten te zien is, volgende week verdwenen is waardoor het er nog niet van komt. Maar, lieve winterlovers, hoop doet leven, dus wellicht leidt het tot wat gezellige sneeuwvlokken!

Mochten we dit jaar nog gezegend worden met een pak sneeuw, weet dan dat het spul ideaal is om je tapijt mee schoon te maken:

Bron: Weer.nl