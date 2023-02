Winters koud of heerlijk zacht? Dít is de weersvoorspelling voor februari

Deze week komt de temperatuur dagelijks al uit op 8 of 9 graden, wat natuurlijk geen winterweer te noemen is. Het is zelfs enkele graden zachter dan de 6 graden die gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Komende week blijft de temperatuur zowel in de nacht als overdag ruim boven nul, wat natuurlijk erg fijn is. Wel kan het af en toe flink waaien. Overdag krijgen we te maken met temperaturen tussen de 5 en 10 graden. Het zonnetje laat zich geregeld zien, maar het is ook regelmatig bewolkt.

Dubbele cijfers

In de tweede helft van februari is het wat rustiger qua weer en blijft het overwegend droog. Overdag loopt de temperatuur op naar waarden boven het langjarig gemiddelde van 8 graden en als het zonnetje zich vaak genoeg laat zien, kan het kwik zelfs richting de dubbele cijfers gaan. Dit betekent dat de kachel flink lager kan. Kortom: we gaan een warmere maand tegemoet.

Bron: Metro