Wintersport naar Oostenrijk wordt nóg ingewikkelder

Het Janssen-vaccin

Dansen met Janssen bleek al geen succes, van sjansen met Janssen is ook niet veel gekomen, en als het aan Oostenrijk ligt, zit schansen met Janssen er voor de meesten ook niet in. Begin november kregen we al te horen dat je vanaf 3 januari minimaal twee prikken moet hebben gehad om Oostenrijk binnen te komen. Eén Janssenprik is dan alleen voldoende wanneer je ‘m niet langer dan 270 dagen geleden hebt laten zetten; ergens na april dus, als je rond 3 januari 2022 vertrekt. Ook de 2G-regel ging van kracht in het land van geliefde skioorden. Het maatregelenpakket van begin november wás dus al best pittig, en daar komt nu een schepje bovenop.

Twee vaccinaties

Ook wanneer je twee prikken hebt gehad, bijvoorbeeld van Moderna of Pfizer, heb je met nieuwe regels te maken. Vanaf 6 december moeten óók die vaccinatiebewijzen minder dan 270 dagen oud zijn. Heb je de tweede prik nog vóór april gekregen, heb je dus een booster nodig om Oostenrijk in te komen.

Lockdown

Daarnaast geldt vanaf 22 november 2021 een fikse lockdown in Oostenrijk, en kom je er als toerist vrijwel niet in. Dat duurt waarschijnlijk tot 13 december, dus wie de komende weken op de latten wilde staan, kan z’n koffer weer uitpakken. Ná 13 december, ervan uitgaande dat de lockdown dan weer wordt opgeheven, moet je als toerist in het 2G-beleid passen: gevaccineerd, of recent genezen. En bij 'gevaccineerd’ komt dus de Janssen-regel om de hoek kijken.

Snelle wijzigingen

De coronamaatregelen wisselen elkaar in rap tempo af, en vooral Oostenrijk kiest regelmatig een nieuwe koers. Heb je al iets geboekt, of overweeg je een retourtje Oostenrijk? Houd dan altijd de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten. Daar vind je de meest actuele informatie, zodat je goed kunt inschatten of je binnenkort op de latten mag staan.

Bron: Austria, Nederland Wereldwijd en RTL nieuws,