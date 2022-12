Witte kerst of niet? Dit is de weersvoorspelling

De eerste sneeuw van het najaar viel in het zuiden van het land en afgelopen week heeft het op veel plaatsen al behoorlijk gevroren. Op sommige plekken in het land werd het zelfs -7 graden.

Wat is een witte kerst?

Dat lijkt dus een mooie aanloop richting kerst. Elk jaar is dan weer de vraag: krijgen we een witte kerst? Die heb je niet met een paar vlokjes sneeuw. Het gaat volgens het KNMI in De Bilt dan echt om een aangesloten sneeuwdek van 1 centimeter op Eerste én op Tweede Kerstdag? Sinds 1901 is dit pas acht keer gebeurd. De laatste keer was in 2010.

Schaatsen maar!

Volgens Weeronline.nl is het allemaal voor dit jaar nog zeer onzeker. Het koude weer zet komende weer nog even door en de nachten worden wat kouder met -3 tot -7 graden. Voor de schaatsliefhebbers is dat goed nieuws. Halverwege de week neemt de kans op enkele sneeuwbuien toe en die sneeuw kan blijven liggen. Overdag wordt het hooguit rond het vriespunt.

Twee scenario’s

In de laatste week voor de kerst lijkt de wind dan volgens Weeronline meer naar het zuidwesten te draaien. Dat betekent meestal dat er hogere temperaturen aankomen. Maar de onzekerheid daarover is nog groot. Er zijn ook berekeningen met lagere middagtemperaturen, vorst in de nacht en kans op winterse neerslag.

Het kan dus vriezen of dooien, maar er komt snel meer duidelijkheid. Het is in ieder geval in december tot nu toe kouder dan normaal.

Bron: Weeronline.nl