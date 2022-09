Wonderbaby’s: vrouw bevalt van een tweeling van verschillende vaders

Het menselijk lichaam is tot aardig wat wonderen in staat. Soms zijn die wonderen zo groot dat zelfs artsen niet weten wat ze overkomt. Het gebeurde Túlio Jorge Franco, die in een ziekenhuis in Brazilië werkt. Aan de lokale nieuwswebsite Globo vertelt de Braziliaanse arts dat er vorig jaar een vrouw in zijn ziekenhuis beviel, wiens tweeling twee verschillende vaders bleek te hebben.

DNA-test bij tweeling verschillende vaders

De 19-jarige vrouw beviel bijna anderhalf jaar geleden van een tweeling. Beide kindjes waren kerngezond, maar er was één probleem: de vrouw wist niet zeker wie de vader van de kindjes was. Hierop besloot ze een DNA-test te doen toen de kinderen 8 maanden oud waren. Ze leverde DNA in van de verwachte vader, maar de uitslag bleek maar bij één baby positief. In eerste instantie dachten de artsen aan een foutje, maar toen vertelde de moeder dat ze op de dag van bevruchting ook met een andere man het bed had gedeeld.

Uiterst zeldzaam

De eitjes van de vrouw werden dus op dezelfde dag door twee verschillende zaadcellen bevrucht. Arts Franco noemt het verschijnsel ‘uiterst zeldzaam’ en laat weten dat dit maar één op de miljoen keer gebeurt.

Heteropaternale superfecundatie

De medische term achter dit bijzondere verschijnsel is heteropaternale superfecundatie. Om tot deze situatie te komen moeten er twee eicellen vrijkomen tijdens de ovulatie, maar moeten beide cellen ook kort na elkaar bevrucht worden door ander zaad. Dit gebeurt dus alleen wanneer een vrouw binnen een paar uur seks met twee mannen heeft.

Hoewel beide kindjes van de Braziliaanse vrouw hartstikke gezond zijn, worden ze verder onderzocht voor de geneeskunde.

Bron: RTL Nieuws