Wopke Hoekstra deelt mooi bericht nadat zoontje (6) van kanker geneest: “Waanzinnig dankbaar”

“In de zomer van 2016 werd onze jongste zoon gediagnosticeerd met leverkanker, een week na zijn eerste verjaardag", plaatst Hoekstra op Instagram. Hij herinnert zich de tijd na de diagnose van zijn zoontje nog goed. “Na chemotherapie en een operatie waren we dolgelukkig dat hij daarna ‘in remissie’ was; de tumor was tot de laatste cel aan toe opgeruimd.”

Officieel genezen

Toch was zijn zoontje nog niet officieel genezen. “Officieel genezen ben je pas als de kanker in de vijf jaar erna ook daadwerkelijk wegblijft", laat Hoekstra in zijn bericht weten. En of dat zo was, werd maandag duidelijk, bij de laatste controle. “Nog één keer het prikken van zijn tumormarker, een longfoto en een echo.”

‘Waanzinnig dankbaar’

En die zenuwslopende uitslag, kwam aan het einde van de ochtend. “Goed, heel goed, uitstekend nieuws", noemt Hoekstra het in zijn bericht. Tot slot geeft hij aan ‘waanzinnig dankbaar’ te zijn voor alle goede zorgen van de zorgmedewerkers in het Prinses Maxima Centrum en het UMC Groningen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Wopke Hoekstra (@wopke_hoekstra) op 6 Dec 2021 om 8:30 PST

Bron: Instagram.