In deze Libelle Gezond geven we je alles om het jaar goed te beginnen zodat je meer vrijheid, rust en geluk vindt. Zo vertelt journalist Nienke Pleysier je hoe je beter je grenzen aangeeft en verklapt Claudia Straatmans waarom wandelen in stijl zo fijn is. Verder legt diëtiste Karine Hoenderdos je uit hoe je niet lijnt, wel lekker eet én toch afvalt, gaat Libelle’s Nienke een 30-dagen fietschallenge aan en helpen we je een handje met het creëren van een eerlijke garderobe.

Frisse start, nieuwe columnist

Helemaal leuk, we hebben een nieuwe columnist: Rachel Lancashire. Ook wel de ‘nieuwe Anita’ genoemd bij ons op de redactie. Ze werkte bij marketing, maar paste veel beter op de redactie. Anita Bijlsma: “Ik ben ongelooflijk blij dat ze onze nieuwe columnist is voor de Specials. Rachel is dol op bakken, Benedict Cumberbatch en als je even niet kijkt leert ze zichzelf marmer schilderen. Genoeg stof om over te schrijven dus”. Haar allereerste column lees je daarom nu in Libelle Gezond.

