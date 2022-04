Wordt de fietshelm straks verplicht voor déze groep volwassenen?

Dit stelt hij in een reactie op de bekendmaking van het aantal verkeersdoden over 2021.

Een fietshelm? Doen!

Als alle fietsers een helm zouden dragen, dan zou dit zo’n 80 fietsdoden per jaar schelen, zo verklaart de nieuwe directeur van het instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een interview met het AD. “Vanaf hun 55e worden mensen slechter in hun balans. Dan moet je niet te lang wachten met het dragen van een helm. Vanaf je 60e een helm op de fiets? Ik zeg doen!’’

Aantal verkeersdoden

Uit een rapport van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat er vorig jaar 582 verkeersdoden vielen, 28 minder dan in 2020. Het grootste deel van de dodelijke slachtoffers zat op de fiets. Zo waren er 207 fietsdoden tegenover 175 inzittenden van personenauto’s. Er kwamen daarnaast 52 motorrijders, 49 bromfietsers, 43 voetgangers en 32 bestuurders van een scootmobiel om het leven.

Auto’s zijn steeds veiliger

Opvallend genoeg is de kans om door een auto-ongeval om het leven te komen sinds de eeuwwisseling spectaculair gedaald. Waar er in 2000 nog 543 verkeersdoden waren, zijn dat er in 2021 175. Dit is dus een afname van 70 procent. Deze daling zou vooral te maken hebben met het feit dat auto’s steeds veiliger worden.

Stijging van omgekomen e-bikers

Ook het aantal omgekomen fietsers is in deze periode iets gedaald, van 233 naar 207. Het aantal omgekomen e-bikers is juist gestegen naar 80 vorig jaar. “Fietsers blijven zeer kwetsbaar”, zo constateert Damen. Volgens hem zijn Nederlanders behoorlijk hardnekkig als het gaat om het niet dragen van een helm, in vergelijking met andere landen. “Je haar gaat er slecht van zitten en in Nederland gebeuren ook weer niet zoveel ongelukken dat je overal om je heen dodelijke fietsongevallen ziet gebeuren.’’

Fietshelm vrijwillig stimuleren

Damen verwacht dan ook dat het Nederlandse kabinet eerst zal willen kijken naar manieren om een fietshelm vrijwillig te stimuleren. De Tweede Kamer gaat volgende week met minister Harbers debatteren over verkeersveiligheid.

Bron: AD