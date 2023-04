Wordt het eindelijk lente? Dít is de weersvoorspelling voor mei

Worden het zonovergoten weken of gaan we regendansjes doen?

Meer regen dan verwacht

Het leek er even op dat dit halverwege april lekker warm zou worden, maar dit liep even wat anders. Op sommige regionale plekken kwam het tot een warme dag, maar in het grootste deel van het land wacht iedereen nog op een écht lekkere lentedag. De afgelopen maand viel meer regen dan verwacht. “Na een zeer natte april begint mei een stuk droger”, zegt meteoroloog Donny de Koning bij Weeronline.

Uitzonderlijk koud

Het is sowieso al héél lang geleden dat er een warme dag gemeten is in Nederland. Op 30 oktober werd het voor het laatst warmer dan 20 graden Celsius. Dat betekent dat het afgelopen half jaar elke dag kouder was dan 20 graden en dat is heel uitzonderlijk. Normaal gesproken worden in de maand april al vier warme dagen gemeten, maar dit jaar waren dat er nul.

Wisselvallig weer in mei

Helaas ziet de weersvoorspelling voor mei er ook niet rooskleurig uit. Zo is in de eerste week nog een bui mogelijk, maar geleidelijk neemt de kans op regen gelukkig af. Verder heeft De Koning voor komende maand verder ook niet zo goed nieuws. “Wie hoopt op maxima van 20 graden of meer in de eerste helft van mei komt waarschijnlijk bedrogen uit”, vertelt de meteoroloog.

In de tweede en derde week lijkt de wind meer uit het westen te komen, waardoor regengebieden vaker ons land aan zullen doen. De oceaanlucht die wordt aangevoerd is gelukkig wel mild, maar de temperatuur zal niet meer stijgen dan tot maximaal 19 graden. Helaas blijft het kwik op bewolkte dagen hangen op zo’n 15 graden Celsius.

Af en toe een zonnetje

Toch mogen we niet klagen: écht koude dagen zullen er niet meer tussen zitten en ook in mei zijn er zeker droge momenten waarbij de zon tevoorschijn komt. “Let er dan wel op dat de zon al vrij krachtig wordt, want met zonkracht 5 kan je al binnen 15 tot 25 minuten verbranden”, benadrukt hij. Smeer je daarom goed in van tevoren, want de lentezon kan ook schadelijk zijn.

Eropuit

Eerlijk is eerlijk: op lange termijn is het nog lastig inschatten, maar houd dus rekening met wat koeler weer in mei. De laatste weken van deze maand blijven de temperaturen ook tussen de 17 en 20 graden hangen. Aangezien het redelijk droog blijft, is dit prima weer om buiten wat te ondernemen. Wandelen of fietsen is daarom nog steeds mogelijk als je je maar wat warmer aankleedt.

Voor echt lenteweer moeten we nog even geduld hebben. Laten we hopen dat de zomer er dit jaar wat beter uitziet.

Bron: Weeronline, RTL Nieuws