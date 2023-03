World Hearing Day: déze bekende muzikanten hebben last van gehoorschade

De branchevereniging voor de hoorzorg (NVAB) stelde onder meer een top 50 samen met nummers van muzikanten met tinnitus of gehoorklachten én nummers over oren en horen. Hiermee vraagt de vereniging aandacht voor de impact van gehoorklachten en het belang van preventie.

Deze 6 tips helpen hoorbeschadiging voorkomen.

World Hearing Day

De Wereldgezondheidsorganisatie riep 3 maart uit tot World Hearing Day omdat steeds meer mensen - niet alleen ouderen - gehoorklachten hebben. Naast harde geluiden of muziek kan ook het gebruik van oordopjes leiden tot doofheid of oorsuizen. Deze aandoeningen hebben een enorme impact, zowel privé als op het werk.

Muzikanten met gehoorproblemen

Steeds meer muzikanten zijn open over hun gehoorklachten of tinnitus. Beethoven was niet de enige beroemde musicus met gehoorproblemen; deze componist was bij het schrijven van zijn negende symfonie stokdoof!

Déze bekende muzikanten kampen met gehoorklachten

Sting (71)

Phil Collins (72)

Huub van der Lubbe van De Dijk (69)

Rapper Sor (26), winnaar van Maestro seizoen 2021/2022

Chris Martin van Coldplay (46)

Anthony Kiedis van Red Hot Chili Peppers (60)

Jett Rebel (32)

Eric Clapton (77)

Brian Johnson van AC/DC (75)

Gehoorbeschadiging voorkomen

Veel mensen gaan pas gehoorbescherming dragen als het al te laat is. Terwijl niemand zit te wachten op een constante piep in het oor. Met déze tips tref je de juiste voorzorgsmaatregelen.

De World Hearing Day afspeellijst is te beluisteren via Spotify.

Bron: ANP, Audinc.nl