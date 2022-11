Wow: 3 op de 10 Nederlanders vinden voetbal kijken belangrijker dan seks

Dit blijkt uit onderzoek van LELO, een designmerk van seksspeeltjes. Zij lieten het onderzoek in elf landen uitvoeren, in de aanloop naar het WK voetbal in Qatar van 20 november tot 18 december.

Voetbal versus seks

Wat blijkt? Nederlanders verkiezen, vergeleken met de andere landen, voetbal het vaakst boven seks. Maar liefst 27% vindt voetbal belangrijker. Zweden komt op de tweede plek met 26%. Italië en Portugal bezetten met 12% en 11% de onderste twee plekken.

Mannen versus vrouwen

Het is misschien niet heel verrassend, maar het zijn vooral de mannen in Nederland die voetbal zo belangrijk vinden. Bijna de helft van de Nederlandse mannen geeft aan voetbal te verkiezen boven seks, tegenover nog geen 9% van de vrouwen.

Vluggertje

Als je een mannelijke partner hebt, hoef je dus niet van je wederhelft te verwachten dat hij tijdens het WK een potje seks zal initiëren. Wel geven 4 op de 5 mannen aan dat ze geen ‘nee’ zullen zeggen als hun partner met het idee komt. 15% vindt dat het wel een vluggertje moet zijn en 19% laat weten televisie te willen blijven kijken tijdens de seks. Tja...

Winst of verlies

Hoe goed het Nederlands elftal speelt, schijnt ook invloed te hebben op het libido van de supporters. Van de respondenten geeft 38% aan dat hun libido toeneemt als hun team aan de winnende hand is. Maar ook een teamverlies betekent niet altijd dat een vrijpartij wordt overgeslagen: 30% geeft aan na een verloren wedstrijd juist behoefte hebben aan (troost)seks.

Er is bijna niets kwetsbaarder dan naakt voor iemand te staan, zelfs als dat al jarenlang je vaste partner is. Vooral vrouwen kunnen behoorlijk onzeker zijn over hun lichaam en bedprestaties, waardoor seks soms ongemakkelijk is. Seksvlogger Rianne heeft 5 tips waardoor je je in de slaapkamer zelfverzekerder gaat voelen:

Bron: Lelo