Wow: deze week kans op -10 graden

Het wordt namelijk niet alleen nog kouder, het kwik kan zelfs dalen tot -10°C.

Winterse temperaturen

Het voelt de afgelopen tijd al hartstikke winters aan. Ook vandaag is het erg koud en kan er zelfs lokaal een sneeuwvlokje vallen. Het wordt niet warmer dan 3°C. Komende nacht wordt het rond de -7°C. Het is dus niet gek als je steeds vaker je autoruit moet krabben.

Kans op -10 graden

Voor wie van deze kou al ongelukkig wordt, hebben we geen goed nieuws. Morgen blijft de temperatuur overdag net iets boven het vriespunt hangen. Het wordt grijs en droog. Woensdag is de kans op een daling groot. Het kan flink gaan vriezen. ’s Nachts kan het zelfs -10°C worden. Brrr!

Sneeuw

Meteoroloog Jelmer van der Graaff vertelt aan Hart van Nederland: “Wanneer de naderende storing zuidelijk uitvalt, zorgt dat voor brede opklaringen. Daardoor zal het flink afkoelen tot -10°C.” Overdag wordt het woensdag rond het vriespunt. Ook dan is er weer kans op sneeuw, vooral in het zuiden van het land.

Bron: Hart van Nederland