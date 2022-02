Je kent vast het teleurstellende moment in de spiegel als je al je haar samen hebt gebonden en er toch maar een ielig staartje overblijft. Wij, en met ons vele vrouwen, hebben daar in ieder geval wel eens last van. Tot we deze briljante video voorbij zagen komen op Instagram.

Twee staarten

In de video zie je hoe de haarstylist eerst het haar van het model in twee delen splitst. De onderste helft laat hij nog even los hangen, de bovenste helft bindt hij in een standaard paardenstaart. Daarna verdeeld hij de onderste laag over de lengte weer in twee plukken. Die tilt hij omhoog, tot boven de onderste staart, en bindt ze daar weer met zijn tweeën tot een nieuwe staart. Tot slot drapeert hij de bovenste staart soepeltjes over de onderste heen en voila: het lijkt één prachtig volle paardenstaart. Hoe mooi!

Bron: Instagram.