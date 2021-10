Wow! Moeder Jolene kreeg drie (!) keer achter elkaar een tweeling

“Ik zag mezelf nooit als iemand die later een groot gezin zou hebben. Ik had gedacht dat ik misschien één of twee kinderen zou krijgen, als het voor mij weggelegd was. Maar telkens toen ik erachter kwam dat ik zwanger was van een tweeling, voelde ik: dit is zo bedacht voor ons", vertelt Jolene aan Daily Mail.

Wonder

Jolene en haar man Andrew hebben hun handen vol aan de logistieke planning in het huishouden, maar zouden nooit iets ander meer willen. “We prijzen onszelf echt gelukkig. Het is een wonder om drie tweelingen te krijgen, zonder enige problemen tijdens de zwangerschappen of bevallingen.”

Alle opties

Het stel vindt het extra leuk dat ze ouders zijn van alle mogelijke tweelingopties: de oudste tweeling zijn een jongen en een meisje, de middelste twee zijn twee meisjes en de jongste, pas geboren tweeling bestaat uit twee jongetjes.

Ze vertellen dat het zorgen voor de tweelingen voor hun voelt als normaal: “Toen de tweede tweeling kwam was het natuurlijk wennen en omschakelen, maar we hadden natuurlijk al een tweeling. Wij weten niet anders dan dat we voor telkens voor twee kinderen zorgen in dezelfde leeftijdsfases.”

Dokter

Ook de arts van Jolene wist niet wat hij zag toen ze voor de derde keer in verwachting bleek te zijn van een tweeling. “Eén tweeling is bijzonder, maar komt natuurlijk vaker voor. Een tweede tweeling krijgen wordt al wat unieker. Maar dan ook nog een derde tweeling erbij? Ik heb het in mijn 25 jaar als arts nog nooit meegemaakt", zegt hij tegen Daily Mail.

Twee eitjes

Jolene kon zo vaak in verwachting raken van tweelingen omdat ze een overactieve baarmoeder heeft. Haar arts legde haar uit dat er eigenlijk bijna altijd twee eitjes ontspringen bij haar eisprong iedere maand. “Ik had het nooit verwacht natuurlijk, maar vind het heel mooi dat het zo is gegaan", zegt de 32-jarige moeder van 6.

En de kinderen, hoe vinden die het? “Ze zijn natuurlijk ‘handig’ verdeelt in natuurlijke duo's, maar ook tussen de tweelingen onderling gaat het super. Ze zijn allemaal echt elkaars maatjes", sluit Jolene af.

Bron: Daily Mail.