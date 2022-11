Wow: op déze plek wordt vandaag al geschaatst (!)

Hoewel het nog altijd herfst is, is op verschillende plekken in Nederland al sneeuw gevallen. Daarvoor moet de wind uit het noorden komen en dat gebeurt in november slechts 10% van de tijd. Winter wonderland in november is dus een mooie verrassing voor alle sneeuwliefhebbers.

Uitzonderlijk weer

Maar met een temperatuur van -7 in de Bilt is er bovendien ook sprake van ‘uitzonderlijke vorst’. Nooit eerder in deze eeuw was het op 20 november zó koud. Normaal gebeurt dit gemiddeld rond 24 december. En daarom pakken ijsverenigingen hun kans. Door te sproeien, sproeien en sproeien kan er misschien wel geschaatst worden.

Er wordt nu al geschaatst

Met resultaat, want op één plek in Nederland kon dit weekend geschaatst worden. En wel in een dorpje met een heel toepasselijke naam, namelijk Winterswijk. “De hele nacht zijn we bezig geweest, maar het is gelukt: er ligt een geweldige schaatsbaan”, zegt Auke Spijkstra, voorzitter van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) tegen RTL Nieuws. Vanwege de goed geïsoleerde asfalt ondergrond en een uniek sproeisysteem kon er in één nacht al een schaatsbaan worden gecreëerd. Er ligt inmiddels zo’n anderhalve centimeter ijs, wat in Winterswijk gelijk voor veel schaatsplezier zorgt.

Koude lucht

Maar hoe kan het halverwege november al zó koud zijn? Dat heeft te maken met een hogedrukgebied boven Scandinavië. Die koude lucht trekt nu over ons land, waardoor de temperatuur flink daalt. Al houdt die kou niet lang aan. Komende week stijgt de temperatuur weer en is het weer gewoon herfst met veel wind en regen.

Het blijft uniek. Er wordt alweer geschaatst op #natuurijs in #winterswijk. De wonderbaan ging om 8.15 uur open. Na 1 nacht vorst. 20 november. #achterhoek #schaatsen ⁦@telegraaf⁩ pic.twitter.com/tSIeJooXHi — Edwin Rensen (@RensenEdwin) 20 november 2022

Schaatsen in Winterswijk pic.twitter.com/9xXKWZLoDK — WimRuesink (@WimRuesink) 20 november 2022

Schaatsen op de wonderbaan van Winterswijk. Ijsvereniging WIJV uit 1887 zorgt opnieuw voor een prachtige ijsvloer. pic.twitter.com/seOc1l6bAK — WimRuesink (@WimRuesink) 20 november 2022

Bron: Weeronline, RTL Nieuws