Samen met haar prins Carl Philip bezocht Sofia een evenement waar het 100-jarig bestaan van de democratie in Zweden werd gevierd. Het was één van de eerste publieke evenementen van 2022, een geschikt moment om voor de dag te komen met een nieuw kapsel.

Eva van Dongen

Ze draagt het in een lange staart, behalve haar pasgeknipte pony. Die valt duidelijk aanwezig over haar voorhoofd, haast tot in haar ogen. Het kapsel doet al snel denken aan dat van Angela Schijf in haar rol als Eva van Dongen in Flikken Maastricht.

Strategische jurk

Zou de jurk van Sofia strategisch gekozen zijn? Beeld BrunoPress/Abaca Press

Het nieuwe kapsel deed de geruchtenmolen draaien. Soms kiezen royals of celebraties namelijk voor zo'n opvallend kapsel als ze de aandacht ergens anders van af willen leiden, bijvoorbeeld een zwangerschap. En eerlijk is eerlijk, ook de smaakvolle jurk van Sofia, ontworpen door Dorothee Schumacher, heeft precies zo'n model dat een eventuele baby bump mooi zou kunnen verbloemen.

Reacties

De meningen over de vraag of de volle, rechte pony nou wel of geen goede look is voor Sofia, zijn behoorlijk verdeeld. Op royaltyblog MyNewRoyal regent het reacties van zowel laaiend enthousiaste fans als mensen die vinden dat de pony ten eerste veel te lang is en haar daarnaast een stuk ouder doet lijken dan ze is. Wij zijn benieuwd hoe lang prinses Sofia deze look aanhoudt.

Prinses Sofia met curtain bangs Beeld BrunoPress/AbacaPress

Bron: Brunopress, MyNewRoyal.