LONDON, ENGLAND - JULY 11: Queen Elizabeth II attends a reception for winners of The Queen's Awards for Enterprise, at Buckingham Palace on July 11, 2017 in London, England. (Photo by Yui Mok - WPA Pool/Getty Images) Beeld Getty Images

Wow! Queen Elizabeth heeft een geheime tunnel naar haar favoriete bar in Londen

We hebben er vast allemaal weleens over gedroomd: een geheime tunnel naar onze favoriete plek. Of dat nou een winkel, park of het huis van je beste vriendin is. Queen Elizabeth gooide het over een andere boeg en liet een tunnel aanleggen van haar werkpaleis tot één van de exclusiefste bars van Londen.