Onze supermarkt-mie komt namelijk regelrecht uit Italië.

Marketing

Dat is ooit ontstaan als marketingtruc, blijkt uit de aflevering van Keuringsdienst van waarde. Het programma belt met Lorenzo Ferraro, eigenaar van een deegwarenfabriek in Italië. “Wij hebben dat product twintig jaar geleden gelanceerd”, zegt hij over de mie-nestjes.

Unilever

Dat gebeurde bij toeval. Lorenzo kreeg namelijk een marketingman van Unilever op bezoek. “Die zag ons product in een Italiaanse verpakking en toen kreeg hij het idee om het in een Aziatische verpakking te doen.” Dat werd een grote hit en zo belandde de Italiaanse mie in onze supermarkten als Aziatische mie.

Restaurants

Maar deze mie-gate gaat nog verder: uit de aflevering blijkt namelijk ook dat veel Chinese restaurants in Nederland de ‘Italiaanse’ mie serveren. “Deze bami heeft niets met mie te maken”, zegt een restauranteigenaar. Aan Nederlanders serveert hij de ‘Italiaanse’ mie, maar aan zijn Aziatische gasten geeft hij Chinese.

Daar zit namelijk wel een wezenlijk verschil in: onze supermarkt-mie is een heel ander product dan Chinese mie, die je in Nederland kunt kopen bij de toko.

Reacties

De kijkers van de aflevering liggen dubbel om de onthulling van Keuringsdienst van waarde:

Ik denk dat het #mietoo schandaal heel groot gaat worden. HEEL groot.#kvw #keuringsdienstvanwaarde — Michiel 💉💉💉 (@mietersemichiel) 3 februari 2022

Het is hilarisch hoe de Nederlandse mie een belediging is voor zowel de Aziatische en Italiaanse keuken. Dit is de Keuringsdienst van waarde op z’n best. #KVW — Jeff (@mosredna_com) 3 februari 2022

Ik snap nu dat mijn vriend soms ketjap over zijn pasta doet. Eerder vond ik dat een reden tot scheiding… #KvW #mie — ⬅️Deborah (@DeborahBothe) 3 februari 2022

Surinamers maken al jaren de beste bami van spaghetti, die schrikken niet van de Keuringsdienst van Waarde 🤣 #kvw — Evelyn 👩🏻‍🎓👊🏼 (@Evelyn__020) 3 februari 2022

Bron: Keuringsdienst van waarde