Yes! Het nieuwste boek van Lucinda Riley is nu te koop

Lucinda Riley is een van de geliefdste auteurs van de laatste decennia, en dat komt vooral door haar Zeven Zussen-reeks. Op het moment dat ze stierf was een achtste boek uit die serie nog in de maak.

Lucinda Riley - De geheimen van de kostschool

Haar zoon Harry nam vervolgens de taak op zich om dat boek af te maken. In mei 2023 zal het achtste deel van de Zeven Zussen, genaamd Atlas, verschijnen. Hierin wordt het verhaal van Pa Salt verteld. Daar moet je dus nog een jaar op wachten, maar er ligt nu al een ander nieuw boek van Riley in de schappen: De geheimen van de kostschool.

Detectivethriller

Ook aan dit boek werkte Lucinda voor ze overleed. Het boek heet oorspronkelijk The Murders at Fleat House en is heel anders dan de Zeven Zussen-reeks. Het is namelijk een spannende detectivethriller vol intriges. Toch zul je de auteur er wel in herkennen. Het gaat namelijk volop over familiebanden, liefde en vriendschap.

Het verhaal

Hoofdpersoon in het boek is rechercheur Jazz. Zij onderzoekt de moord op een vijftienjarige jongen. Op een kleine, exclusieve kostschool in Norfolk is de leerling dood aangetroffen. Volgens het schoolhoofd is zijn dood een ongeluk, maar daar is Jazz niet zeker van. Ze probeert door te dringen in de gesloten wereld van de kostschool. Er blijkt al gauw meer aan de hand én er vallen meer slachtoffers. De geheimen van de kostschool blijken duisterder dan ze ooit had kunnen denken.

