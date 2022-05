Yes, yes, yes! Na het weekend kans op zomerse temperaturen

Weeronline meldt dat de wind vanaf volgende naar het zuiden tot zuidoosten draait en dat betekent dat de kans op warmer weer toeneemt. En met warmer weer bedoelen ze dat er misschien zelfs kans is op de eerste zomerse temperaturen van dit jaar.

Hogere temperaturen na het weekend

Dit weekend wordt het met 15 tot 20 graden en veel zon al prima lenteweer, maar de temperaturen lijken na het weekend nog wat meer te gaan stijgen. In het zuiden van het land kan het op maandag en dinsdag zo'n 22 tot 23 graden worden.

Zomerse temperaturen

De grote vraag is hoe de temperaturen zich vanaf woensdag 11 mei gaan ontwikkelen. Volgens Weeronline lijkt het erop dat er dan een zuidelijke wind opsteekt in heel West-Europa. De warme lucht uit Spanje kan er dan voor zorgen dat in de loop van volgende week ook hier temperaturen van boven de 20 graden verwacht worden. In het zuiden kan het eind volgende week dan zelfs zomers warm worden met ten minste 25 graden. Er zijn zelfs berekeningen die nóg hogere temperaturen laten zien. Wie weet, wie weet...

Nog zonnebrand van vorig jaar in de kast staan? Check wel even of het nog goed is:

Bron: Weeronline.nl