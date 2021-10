Yoga alleen voor slanke vrouwen? Echt niet, bewijzen deze plus size yoga-influencers

Als je bent gezegend met ronde vormen, dan zien die yogaposes er soms net iets anders uit dan bij slanke vrouwen. Een buikje in plaats van een sixpack, een vetrolletje dat boven je yogabroek uit piept, of voor de dames met een flinke cup, een borst die hinderlijk in de weg blijkt te zitten. Hoort er allemaal bij en mag de pret absoluut niet drukken!

Plus size yoga-influencers

Maar wist je dat je tijdens je wekelijkse work-out ook kunt kijken naar yoga-influencers met een maatje meer? Wij zetten er een aantal voor je op een rij die echt het volgen waard zijn.

The Underbelly Yoga

Zo zijn wij groot fan van de Amerikaanse yogalerares Jessamyn Stanley. Haar account The Underbelly Yoga is mateloos populair en ze is een van de eerste vrouwen van kleur met een maatje meer die groot werd in de online yogawereld. Deze vrouw schaamt zich absoluut niet voor haar lichaam, en haalt als ze er zin in heeft gewoon even haar buik uit haar broek (zie onderstaande video). Verstoppen is namelijk nergens voor nodig!

Nourished Natasha

Natasha, van het account Nourished Natasha, heeft een bijzonder verhaal. Ze overwon verschillende eetstoornissen en geeft nu traumayoga. Hierbij is body positivity ontzettend belangrijk. Ze deelt dan ook motiverende quotes met haar volgers en tipt poses voor vrouwen met een grotere maat. We love it!

Big Gal Yoga

Als laatste stellen we graag Valerie Sagun aan je voor. Zij runt het account Big Gal Yoga. Ze schreef het boek Big Gal Yoga: poses and practices to celebrate your body and empower your life. En plaatst de meest inspirerende foto’s waarop ze in yogaposes te zien is op de mooiste plekken van de wereld. Deze vrouw kan er wat van!

