Yolanthe Cabau zou een relatie hebben met dít model

Lentini weet net als Yolanthe hoe het is om in de schijnwerpers te staan. Hij was namelijk professioneel voetballer bij de voetbalclub Sparta Rotterdam en werkt inmiddels al een aantal jaar als internationaal model. Op zijn zestiende besloot hij de overstap naar het modellenwerk te maken en met succes: hij doet klussen voor merken als Tommy Hilfiger, McGregor en adidas. Tijdens het modellenwerk leerde hij ook het Nederlands topmodel Imaan Hammam kennen, met wie hij een aantal jaar een relatie had.

Knap stel

Inmiddels zou Lentini het erg leuk hebben met Yolanthe. Het model woont, net als Yolanthe, in LA en de twee zouden elkaar dan ook regelmatig zien. Eén ding is in ieder geval zeker en dat is dat de twee samen heel knap stel zouden zijn:

Bron: Privé, Instagram