Yvon Jaspers begint haar eigen boerderij

Lang gekoesterde droom

Het idee om zelf een boerderij te beginnen, leeft al een hele tijd bij Yvon Jaspers. Zo'n vijf jaar geleden kreeg ze haar eigen koe, die de naam Suus kreeg en sindsdien bij buurman-boer Gijsbert verblijft. Yvon vroeg Gijsbert of ze een stukje van zijn land mocht gebruiken, en daar werd recent dan éíndelijk maar enthousiast mee ingestemd.

Hulp van de BZV-boeren

De bus die we allemaal kennen van Onze boerderij in Europa is inmiddels geparkeerd op een stuk grond dat voorlopig nog even als uitvalsbasis dient. De tekeningen liggen klaar, en boer Marnix gaf alvast drie varkens in bruikleen. Steffi en Roel - die deze zomer nog een tegenslag moesten verwerken - staken hun handen uit de mouwen tijdens het in de grond slaan van de nodige paaltjes, en de grond wordt al flink omgeploegd.

Yvon als boerin

Hoe Yvon het ervaart om zelf boer te zijn en of dat haar een beetje goed af gaat, is in het najaar van 2022 te zien in de serie Onze boerderij bij op NPO 1.

Bron: RTL nieuws en Algemeen Dagblad.