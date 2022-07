Yvon Jaspers over de boeren: “Het stikstofprobleem is van jou, van mij, van ons allemaal”

De boerenprotesten en blokkades zorgen momenteel voor de nodige problemen én felle discussies. Zowel de Tweede Kamer als het kabinet zeiden donderdagavond dat een onafhankelijke bemiddelaar het vastgelopen gesprek gaande moet houden. Historicus Nadia Bouras van de Universiteit Leiden suggereerde dat Yvon Jaspers die bemiddelaar dan maar moet zijn.

Yvon kent de boerenwereld inmiddels op haar duimpje. Ze presenteert sinds 2004 de kijkcijferhit Boer zoekt vrouw en maakte bijna 160 afleveringen. Ook dit voorjaar was het programma weer een groot succes. Zij laat zaterdag van zich horen. “Het huidige stikstofprobleem is niet alleen van de boeren. Het is van jou, van mij, van ons allemaal. Alle betrokken partijen moeten actief en samen anders gaan kijken naar de manier waarop Nederland met voedsel en voedselproductie omgaat”, zegt Yvon.

Wat ze van de rellen vindt, zegt Yvon niet. Dit in tegenstelling tot oud-Boer zoekt vrouw deelneemster Bertie Steur die vindt dat je niets bereikt met dergelijke acties.

‘Verdrietige gesprekken aan de keukentafel’

Yvon zegt wel te doen te hebben met de boeren. “Aan veel keukentafels worden moeilijke, verdrietige en soms wanhopige gesprekken gevoerd.” Ze hoopt dat door gesprekken een “vernieuwend en realistisch toekomstperspectief” ontstaat. “Iets waar de boeren mee vooruit kunnen.” Het is niet duidelijk of Jaspers ook in haar programma’s actief aandacht gaat besteden aan de boerenprotesten die Nederland al meer dan een week in de greep houden.

Yvon begint zelf boerderij

Eerder wilde Yvon niets zeggen over de boerenacties. Haar omroep KRO-NCRV stelde altijd dat Jaspers zich er niet over wilde uitlaten.

Vorig jaar kondigde Yvon aan een eigen boerderij te beginnen. Hoe ze dat ervaart, is in het najaar van 2022 te zien in de serie Onze boerderij bij op NPO 1. En met Onze Boerderij in Europa trok ze samen met een aantal Boer Zoekt Vrouw-stellen per camper door ons omringende landen.

Kritiek op de presentatrice was er de afgelopen jaren ook vanwege haar banden met de agrarische sector. Zij was een aantal jaar actief bij ForFarmers, het grootste veevoerbedrijf van Europa.

Bron: AD, ANP