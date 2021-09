Premiere musical David Bowie's Lazarus in DeLaMar, Amsterdam.Op de foto: Eva Simons Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Zangeres Eva Simons is in verwachting van haar eerste kindje

Leuk babynieuws op deze eerste dag van een nieuwe week: Eva Simons (37) is zwanger. Het wordt het eerste kindje van de zangeres met de kekke kapsels, die we kennen van verschillende hits als ‘Take over control’ en ‘Policeman’.