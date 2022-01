Zangeres Maan reageert voor het eerst op alle verhalen rondom ‘The voice of Holland’

Zaterdag werd bekendgemaakt dat het programma The voice of Holland voorlopig wordt stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo goed als iedereen die iets met de talentenjacht te maken heeft of heeft gehad, heeft de afgelopen dagen een reactie gegeven op het grote schandaal. Zangeres Maan was een van de weinigen die er niets over zei, maar vlak na de veelbesproken uitzending van BOOS komt ze toch met een reactie.

Geschokt van alle misstanden

Maan heeft in 2016 The voice of Holland gewonnen en dit jaar mocht ze voor het eerst meedoen als een soort extra coach. In The comeback stage zou ze namelijk samen met Typhoon deelnemers een tweede kans gaan geven.

Op Instagram laat de zangeres weten nog niet op het drama rondom de talentenjacht te hebben gereageerd, omdat ze de uitzending van BOOS wilde afwachten. “Ben enorm geschokt door wat zich achter de schermen heeft afgespeeld. Net als vele anderen die bij TVOH betrokken zijn geweest de afgelopen jaren, vind ik het verschrikkelijk om te horen dat er volgens de berichten van de betrokkenen die nu naar buiten zijn gekomen zulke misstanden hebben plaatsgevonden”, begint ze haar bericht op haar Instagram Stories. “Ik wens iedereen die onrecht is aangedaan heel veel sterkte en hoop dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht.”

Haar eigen situatie

Verder wil ze ‘voor eens en voor altijd duidelijk zijn’ over haar eigen situatie: “In mijn jaren bij The voice heb ik zelf nooit te maken gehad met nare ervaringen. Ik ben door niemand onheus bejegend en heb het altijd als een veilige en positieve plek ervaren, waar het ging om muziek”, zegt de zangeres. “Iedereen die bij het programma betrokken was, inclusief de coaches, hebben mij altijd met alle respect behandeld en er is nooit sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag, fysieke toenadering of machtsmisbruik naar mij toe.”

Wil je na het zien van de aflevering van BOOS en/of naar aanleiding van de berichtgeving rondom The voice of Holland misschien met iemand praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag?



Neem dan gratis, vrijblijvend én anoniem contact op met:



Slachtofferhulp Nederland

0900-0101, ma t/m vr 08:00 – 20:00 of via de chat op www.slachtofferhulp.nl Centrum Seksueel Geweld

0800-0188, 24/7 of via chat ma t/m vr 16:00 – 06:00, za en zo van 20:00 tot 06:00 op www.centrumseksueelgeweld.nl

