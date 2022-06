Zangeres Tabitha over nieuw album: ‘Waardevolle, gerecyclede ellende’

O ja, voor iedereen die het heeft gemist: deze zomer wordt het gezin van Tabitha en haar verloofde Mauron nóg ietsje uitgebreid. Imaya krijgt er een zusje bij. “Ik word dertig, ik zit in mijn broedperiode”, grapt de zangeres in haar interview met AD.nl, dat vanmiddag online is gekomen. En het gezin was al zo schattig, kijk maar:

Kapot van verdriet

Tabitha heeft een bewogen leven achter de rug. Zo overleed haar vader op de dag na haar negende verjaardag, na een ziektebed van ruim zes jaar. “Mijn moeder bleef achter met schulden en drie kinderen, ik was de jongste, een nakomertje. Mijn broer en zus waren zes en acht jaar ouder. Mijn moeder was zo kapot van verdriet, mijn vader was de liefde van haar leven”, vertelt de zangeres over die periode van haar leven. “Ze kreeg er een paar jaar later ook nog een burn-out overheen. Ze kon niet eens voor zichzelf zorgen, dus hoe zorg je dan voor een meisje van elf, twaalf jaar? Ze liet me maar vrij, ook omdat zij zelf als kind weinig vrijheid had gehad. Ik mocht het zelf uitzoeken, terwijl ik daar op dat moment helemaal niet bij gebaat was.”

Volwassen kind

Het gevolg: Tabitha stortte zich op het uitgaansleven en papte met het ene na het andere verkeerde vriendje aan. Op haar vijftiende werkte ze als gogo-danseres. “Ik was een kind dat volwassen mensen-dingen deed. Je moest zestien zijn voor een drankje en een peukje, maar ik kon mezelf goed verkopen, ging veel om met mensen die wat ouder waren dan ik. Daar trapten ze in kroegen meestal wel in.”

Eenzaam, maar zelfstandig

Die jaren hebben haar gevormd. “Maar ook getraumatiseerd. Ik voelde me eenzaam, terwijl ik toen gewoon een moeder nodig had. Ik had weinig eigenwaarde of zelfliefde. Als ik er ook iets positiefs uit moet halen, dan is dat mijn zelfstandigheid en het ondernemende. Ik was ook vijftien toen ik mijn eerste platendeal tekende.”

Veel woede en onbegrip

Het contact tussen Tabitha en haar moeder is nog niet hoe ze het graag zou zien. “We bellen elke dag, hebben geen ruzie. Nooit gehad ook, mijn moeder is de meest liefdevolle persoon in mijn leven. Ik geef het een kans, maar er zit nog veel woede en onbegrip over hoe het toen is gegaan.” Dat de zangeres nu zelf ook moeder is, maakt de situatie er niet altijd beter op. “Ik kan heel veel woede voelen, juist omdat ik nu zelf een dochtertje heb. Hoe kan het zo zijn gekomen dat ik me destijds zo alleen heb moeten voelen?” Soms doet een beetje afstand de twee goed. “Ik probeer me in haar te verplaatsen, een jonge vrouw die de liefde van haar leven verloor en achterbleef met schulden en drie kinderen. Zij deed het ook maar met de beste intenties.”

Gelijmd hart

Inmiddels heeft het leven van Tabitha een – bijzonder positieve – vlucht genomen. Mauron heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. “Toen we elkaar ontmoetten, had ik veel slechte ervaringen met relaties. Ik heb aardig wat messen in mijn rug gekregen en mijn hart is vaak gebroken, tot op het punt dat ik me afvroeg of er nog wel iets over was van dat hart.” Nu krijgen de twee over niet al te lange tijd dus een tweede kindje samen.

Geen oppervlakkige nummer één-hitjes

Tabitha’s tweede album, Wilde Rozen, draait allemaal om een combinatie van schoonheid en imperfectie. “Wilde rozen worden vaak verward met onkruid. Het zijn niet de mooie volmaakte rozen uit de films, ze staan ook voor het moeder worden. Dat is niet alleen maar rooskleurig. Je krijgt er ook angsten, tranen en verantwoordelijkheid bij. Dat echte en imperfecte stop ik ook in de teksten van mijn liedjes. Ik wil een eerlijk beeld geven, mensen raken met mijn ervaringen. Dat is het: gerecyclede ellende waar een ander iets aan kan hebben. Ik hou niet van een oppervlakkig nummer één-hitje.’’

Bron: AD.nl