Zeker weten of ’t gaat regenen? Dit zijn de beste weer-apps

1. KNMI weer

Hoe kan het ook anders: bij het KNMI zullen ze ’t wel weten. Qua nauwkeurigheid van de voorspellingen komt de KNMI-weer-app dan ook als beste uit de bus. Maar, je kunt niet alles hebben: deze app gooit minder hoge ogen wanneer het om gebruiksvriendelijkheid gaat. Inzoomen op de grafieken gaat bijvoorbeeld wat lastig, en de hoeveelheid neerslag wordt niet in millimeters, maar in percentages weergegeven. Ons advies: gebruik de KNMI-weer-app als dubbelcheck voor de apps die een stuk makkelijker zijn in gebruik. Fiets je alsnog tussen de buien door!

2. Yr

Van de naam kun je weinig maken, maar je kunt er wel op rekenen dat deze Noorse app je precies vertelt welke weertaferelen je kunt verwachten. Er zijn zelfs tests waar deze weer-app met kop en schouders boven de andere uitsteekt. Dat zit ’m met name in de nauwkeurigheid van de weersvoorspellingen. Ben je echter specifiek op zoek naar een neerslagradar, dan moet je bij een andere weer-app zijn.

3. Weer & Radar

Regelmatig als winnende app aangemerkt: Weer & Radar. Voor de komende twee dagen zie je de weersverwachting per uur, voor de twaalf dagen erna per dagdeel. Handig voor als je op het punt staat om je jas aan te trekken: voor de eerste 90 minuten zie je de weersverwachting per kwartier. En volgens de lovende reviews heeft Weer & Radar bijna altijd gelijk.

4. Buienradar

Tien punten voor de naamsbekendheid: Buienradar. Deze app wordt zó vaak gebruikt, dat deze veel updates krijgt. Daardoor kun je erop rekenen dat het met de betrouwbaarheid wel goed zit. Bovendien kun je deze app naar eigen wens inrichten. Zo zie je niet alleen de verwachte hoeveelheid regen, maar zelfs het aantal muggen in jouw regio. Leuk feitje voor op de kringverjaardag, toch? Het nadeel van Buienradar zijn de reclames. Al is dat dan wel weer makkelijk op te lossen: de betaalde versie zonder commercials kost je 29 cent per maand.

5. Weer XL

Hoog in het klassement: Weer XL. Wanneer het gaat om de temperatuur zit Weer XL er telkens niet ver naast, en ook de neerslag weet-ie nauwkeurig te voorspellen.

En de grote verliezer...

Waar winnaars zijn, zijn verliezers. De app Weerplaza bungelt voor zowel de temperatuur als neerslag meestal ergens onderaan. Nu zal die echt geen 30 graden aangeven als het -10 wordt, dus voor een snelle check voldoet de app vast prima. Neem je graag het zekere voor het onzekere, heb je gelukkig altijd nog KNMI weer, Yr, Weer & Radar, Buienradar en Weer XL.

Bron: Droidapp, Buienradar, Tele2 en Mobiel.