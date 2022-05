Zeldzame vondst van Escher blijkt in ‘Tussen kunst en kitsch’ heel veel geld waard

In Het Kunstmuseum laat de eigenaar bij expert Willem de Winter twee prenten en een ex libris taxeren van Escher, wereldwijd bekend als graficus.

Bijzondere vondst in Tussen kunst en kitsch

Het komt niet dagelijks voor dat Willem de Winter zulke bijzondere werken van Escher in handen krijgt. Het verhaal van de eigenaar is minstens zo interessant. Zo blijkt dat hij vroeger al bij de kunstenaar in zijn atelier over de vloer kwam. Zijn vader, Albert Ernst Bosman, geïnteresseerd in sterrenkunde, raakte goed bevriend met Escher.

Eén van de prenten van Escher. Beeld AVROTROS

Speciaal voor hem maakte de kunstenaar een ex libris (hij vroeg Escher om een boekenwurm te maken), later gaf hij twee prenten. De ex libris blijkt € 1000 waard. Veel geld, maar dat valt in het niet bij de prenten van Escher. Willem taxeert die werken namelijk op € 40.000 en € 60.000. Daarmee komt de kunst in het rijtje met topvondsten die in het programma zijn ontdekt.

Escher in trek

De hoge prijs wordt mede bepaald door de vraag naar het werk van Escher. Twee Amerikaanse verzamelaars kopen het werk van Escher aan, waardoor de kunst vooral dit laatste jaar enorm in trek is. Dat zorg voor een enorme prijsontwikkeling.

