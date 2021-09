Zelf sushi maken? Met deze handige tips wordt dat een succes

Want alleen het perfect gaarkoken van de sushirijst is al een hele opgave.

De perfecte sushirijst

Het belangrijkste onderdeel van sushi? Dat is niet de vis of het zeewier, maar de rijst. Wanneer je zelf sushi gaat maken is het dan ook belangrijk om de rijst goed te bereiden. Zo doe je dat:

Was de rijst voordat je het gaat koken, en laat na het wassen tien minuten uitlekken.

Doe 500 gram sushirijst in de pan en voeg 750 ml water toe, brengt het aan de kook en laat het twee minuten koken.

Zet vervolgens het vuur laag en laat de rijst nog ongeveer 15 minuten zachtjes pruttelen.

Laat hierna de rijst nog 15 minuten met de deksel op de pan staan, zodat het wat indroogt.

Voeg een scheut sushi-azijn toe en laat de rijst afkoelen tot kamertemperatuur. Pas dan heeft het de perfecte substantie en kun je er goed mee gaan rollen.

Zelf sushi maken: nigiri

Nigiri bestaat voornamelijk uit rijst en verse vis en er wordt hierbij geen zeewier gebruikt. De rijst is extra belangrijk bij nigiri, dus het is handig om er een speciaal vormpje voor te gebruiken. Hier kun je de rijst gemakkelijk in duwen. Zorg dat je de verse vis zoals zalm of tonijn niet te dun snijdt, zodat je het goed proeft. Als de vis niet aan de rijst blijft plakken, kun je eventueel wat wasabi of sojasaus gebruiken.

Zelf sushi maken: maki

Maki’s zijn misschien wel de bekendste vorm van sushi. Deze bekende maki-rolletjes zijn gemaakt van rijst en verschillende vullingen en worden gerold in zeewier. Je kunt ze simpel houden door er alleen vis of komkommer in te doen, maar ook meerdere ingrediënten met elkaar combineren. Zo doe je het: leg een norivel op het daarvoor bestemde matje en verdeel daar een dunne laag rijst op. Belangrijk is dat je een centimeter overhoudt aan het einde van het vel, zodat je gemakkelijk kunt rollen. Leg nu in het midden de ingrediënten waarmee je jouw maki wilt vullen, rol hem strak op en snijd de rol vervolgens met een scherp mes in schijfjes van zo’n centimeter dik.

Sushi maken zonder vis

Eet je liever geen vis, maar ben je wel dol op sushi? Dan kun je alsnog je hart ophalen en sushi bijvoorbeeld vullen met groenten. Kies voor komkommer, dunne reepjes wortel of bijvoorbeeld extra zeewier. Ook kun je tofu of stukjes gebakken ei gebruiken, voor een bijzondere smaaksensatie. En vergeet vooral de wasabi-mayonaise niet, die maakt het geheel nét wat smaakvoller.

Zwanger en zin in sushi?

Wanneer je zwanger bent wordt er dikwijls afgeraden om sushi met rauwe vis te eten. Dit komt omdat ongekookte vis de listeria monocytogenes-bacterie kan bevatten. Een besmetting komt maar zelden voor, maar als je besmet raakt met de bacterie, kan dit nadelige gevolgen hebben voor zowel jou als je ongeboren baby. Houd het dus liever bij sushi gevuld met kip, ei of groenten.

Met deze handige hack kun je door een ijsblokjesvorm te gebruiken de perfecte sushi maken:

Bron: Culy, Shabu Shabu