Zet je schrap: aankomende week kans op 40 graden

In Nederland is het zeldzaam, maar aankomende week ligt het voor de hand dat het kwik in ons land tot 40 graden Celsius zal stijgen. Een Amerikaans weermodel, dat door Nederlandse meteorologen wordt gebruikt voor het voorspellen van het weer, heeft die voorspelling gedaan.

Tropische hitte

Het week van aankomende week wordt erg zomers. In het weekend is het niet onwaarschijnlijk dat we met temperaturen van 30 graden of meer te maken zullen krijgen. Tropische hitte is dus in aantocht, vertelt Leander de Wit van Buienradar aan RTL Nieuws. Wel plaatst hij een kanttekening: “Het accent valt waarschijnlijk op de zondag en mogelijk de maandag, maar voor uitspraken over details zoals de precieze maximumtemperaturen is het simpelweg nog te vroeg.”

Volgens die eerdere weermodellen zou het dus zomaar eens kunnen zijn dat die maximumtemperatuur uitkomt rond of op de 40 graden. Zeker in het zuiden van Nederland is die kans aanwezig. Al denken de meteorologen dat een schatting van 30 tot 35 graden realistischer is.

40 graden in Nederland

Het is zeldzaam dat we in Nederland te maken krijgen met een temperatuur van 40 graden. De laatste keer dat deze cijfers werden aangetikt door de thermometer was in de hittegolf tussen 22 en 27 juli in 2019. Toen werd door het weerstation van Gilze-Rijen een temperatuur van 40,7 graden Celsius gemeten.

Hittegolven in Nederland

Sinds de eerste weermeting in 1854 zijn er 29 hittegolven gemeten in ons land. Een hittegolf is een opeenvolging van in De Bilt minimaal vijf zomerse dagen (maximumtemperatuur 25 graden Celsius of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch (maximumtemperatuur 30 graden Celsius of hoger) zijn. Tussen 5 en 17 augustus 2020 werd er voor het laatst een hittegolf gemeten in ons land.

Tips bij warm weer

Bron: KNMI, RTL Nieuws