Zet je schrap, Corrie raast door het land

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in Noord-Holland, Friesland en in het Waddengebied. Daar geldt code oranje. Aan de kust zijn windstoten van 100 kilometer per uur. Voor de rest van Nederland roept het KNMI code geel uit.

Zo is maandag de eerste storm van het jaar weer een feit. Aan het einde van zondagnacht komt Corrie het land binnen. In de loop van maandagmiddag nemen de windstoten geleidelijk weer af.

Corrie van Dijk

Elk jaar komen de internationale weerdiensten, waaronder KNMI, met een stormen namenlijst. Corrie is de eerste naam van die lijst. Het is een eerbetoon aan Corrie van Dijk, die in 1964 de eerste vrouwelijke meteoroloog was bij het KNMI.

Bron: ANP/Dagblad van het Noorden