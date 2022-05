Volgens Thomas Vermeulen van Buienradar gaat het aardig fris worden dit weekend. “De komende dagen gaat de temperatuur verder naar beneden, het zakt tot onder het normaal.” Normaal is het eind rond de 19 tot 20 graden, maar dit weekend is dat anders. “Zondag zitten we op 13 tot 14 graden”, aldus Vermeulen.

“Zaterdag wordt de dag met de meeste zon”

Hoewel het zonnetje zich heel af en toe laat zien, is het niet het lekkerste weer om de hele dag buiten te zijn. Er kunnen namelijk wat regenbuien vallen, met name op zondag. “Zaterdag wordt de dag met de meeste zon, al kan er in het noordoosten een buitje vallen. Op zondag is er wat minder ruimte voor de zon en kan er in het hele land een bui vallen.”

Weersvoorspelling volgende week

Het leek er in eerste instantie op dat het frisse weer zich ook volgende week zou voortzetten, maar gelukkig lijkt dat nu toch niet zo te zijn. “Vanaf dinsdag lijken de temperaturen omhoog te gaan. Zoals het er nu voorstaat, gaan we daarna richting de 20 graden. Wel blijft er een kleine kans op neerslag. Het blijft wisselvallig.”

Bron: RTL Nieuws