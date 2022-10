Zet je zonnebril maar weer op: het wordt dit weekend heerlijk zonnig weer

Vrijdag begint zonnig, maar in de loop van de dag wordt het bewolkt. Het wordt zo'n 17 à 18 graden. In de avond kunnen er flinke buien vallen, maar maak je geen zorgen: dit is geen startschot voor een regenachtig weekend. Het wordt dit weekend juist hartstikke zonnig.

Zaterdag

Zaterdag trappen we af met flink veel zon in de ochtend. Later komen er stapelwolken voor. Het blijft in de middag op de meeste plekken droog en er staat een matige wind. Het wordt 15 à 16 graden.

Zondag

Zondag begint de ochtend met wat mist. In grote delen van het land schijnt de zon al snel. Ook in de middag blijft het zonnig en kan het op sommige plekken zelfs zo’n 18 graden worden, eveneens bij een matige wind.

Volgende week

Geniet maar even van dit droge en zonnige weekend, want volgende week wordt het weer wat wisselvalliger. Aan het begin van de week blijft het grotendeels droog met hier en daar een enkele bui. Het wordt bewolkter en we gaan de zon wat minder vaak zien. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Vanaf donderdag gaat het de verkeerde kant op: het wordt wisselvalliger met meer wind en de temperatuur gaat dalen.

Maar voor nu kun je je zonnebril weer even tevoorschijn halen. Zitten er krassen op? Met dit trucje verwijder je die:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Weeronline