Zet jezelf schrap: er komt sneeuw en hagel aan vanmiddag

Volgens meteoroloog Maurice Middeldorp krijgen we te maken met guur weer. Kortom: weer om binnen te blijven!

Flinke omslag

Nu lijkt het misschien nog mee te vallen, maar het weer slaat flink om. “Dan moet je denken aan natte sneeuw, hagel, mogelijk een klap onweer en windstoten met aan de kust een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur”, aldus Maurice tegenover RTL Nieuws. Met name de Waddeneilanden, de noordelijke helft van het vasteland en de Noord-Hollandse kust krijgen te maken met zware wind. Dit zal tot in de loop van de avond zeker zo blijven.

Plaatselijk wit

Vannacht trekken de buien verder het land binnen en volgens Maurice is het ‘niet helemaal ondenkbaar’ dat de sneeuw dan blijft liggen. “Ik verwacht geen dik sneeuwdek, maar het kan plaatselijk wel eventjes wit worden. Het hele land kan ermee te maken krijgen, maar je moet wel een beetje geluk hebben. Het zal allemaal ook vrij snel weer zijn opgelost.”

De winter blijft tot morgenochtend vroeg bij ons. “Al verwacht ik dat de meeste buien in de ochtendspits het land weer zijn uitgetrokken. Vannacht komen we ook niet tot vorst, dus grootschalige gladheid verwacht ik niet.”

Bron: RTL Nieuws